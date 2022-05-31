«Дали задания очень простые». Подмосковные школьники рассказали о победе на Азиатской олимпиаде

Подмосковные школьники Вадим Ерин и Олег Калашников рассказали, как им удалось победить на Азиатской олимпиаде по физике, которая считается самой сложной в мире. Ученики «Физтех-лицея» поделились своими впечатлениями от олимпиады с «360».

Азиатская олимпиада считается самой сложной. Но ученик «Физтех-лицея» имени Капицы Вадим Ерин, завоевавший золотую медаль, признался, что в этом году задания показались ему слишком простыми.

Вадим отметил, что если в прошлом году лучший олимпиадник набрал 34 балла, то в этом году лучший результат составил почти 48 (из 50) баллов.

«Азиатская олимпиада, по сути там участвуют все азиатские страны, то есть как раз наши главные соперники и самые сильные физики, в первую очередь китайцы, конечно. Обычно это самая сложная по уровню заданий олимпиада, но в этом году что-то пошло не так и дали задания очень простые», — сказал Вадим.

По словам Вадима, олимпиада для него — возможность доказать себе, что он умеет решать физику. А еще подготовка к следующей цели — Международной физической олимпиаде.

Ученик 11-го класса «Физтех-лицея» Олег Калашников тоже получил золото. Олег целый год готовился к олимпиаде, а после волновался, пока ждал результатов. Олег переживал, что не доберет нужных баллов.

«Я к этому долго шел, целый год, получается. Было немного неспокойно до того, как объявили результаты. Я думал, что не на полную выложился. Я частично не смог решить одну задачу из предложенных. И поэтому тревожное, смутное ощущение, что, может быть, не доберу до границы, но все-таки добрал. И получился итог — золото», — сказал Олег.

Призерами Азиатской олимпиады стали ученики того же «Физтех-лицея» Данияр Тухватулин и Владимир Савинцев, завоевавшие серебряную и бронзовую медали. Всего в олимпиаде участвовали 20 стран, включая Китай и Израиль.