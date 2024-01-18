Подмосковье 18 января 2024, 12:58 Дайверы проверили безопасность крещенских купелей в Рузе Екатерина Данилина

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Жители Подмосковья примут участие в крещенских купаниях в ночь с 18 на 19 января. Для этого подготовили более 200 купелей. Их безопасность в Рузе проверили дайверы.

На дно купели в деревне Брыньково в Рузе опустились дайверы. Из-за того, что водоем искусственный, прорубь там начали готовить заранее по особой технологии.

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«Произвели целый комплекс подготовки этой купели к крещенским купаниям. Изначально слили воду из купели и залили туда воду с дезинфицирующем средством. После этого купель вновь осушается и туда заливается уже чистая вода из Москвы-реки», — рассказал начальник отдела ГО ЧС территориальной безопасности администрации Рузского округа Андрей Медянин.

Дайверы также проверили дно купели в деревне Колюбакино. Обе проруби оказались в хорошем состоянии и полностью соответствовали рекомендация МЧС.

Для комфорта и безопасности жителей в Крещенскую ночь у купелей будут дежурить спасатели, медики и полиция.

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