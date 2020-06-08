Дайверы и рыбаки убрали мусор со дна и берегов подмосковного озера Сенеж

Дайверы, рыбаки и волонтеры очистили от мусора озеро Сенеж в подмосковном Солнечногорске. Они подняли со дна остатки бывшей пристани. Деревянные балки стояли более 40 лет. А с берегов за несколько часов убрали еще 200 килограммов мусора.

Для субботника использовали лодку, лебедку, мусорные мешки и другой инвентарь, рассказал президент общества рыболовов «Сенеж» Сергей Митряшин.

Как опытные специалисты, мы и взяли на себя такую тяжелую работу, как извлечение свай от брошенных мостов. Мы понимаем, что больше никто этого не выполнит, но деревянные сваи гниют в воде и наносят ущерб водоему Сергей Митряшин.

Все отходы, оставленные на берегу, со временем вырабатывают вредные вещества. Дождевая вода уносит их в озеро. Активисты не просто собрали мусор в мешки, а разделили для правильной сортировки и утилизации.

«Мусор разделяем, конечно. Металл, пластик и прочее, а потом он на сортировку пойдет», — сказал заместитель руководителя местного отделения «Молодой Гвардии» Святослав Смирнов.

Еще один такой субботник планируют провести в ближайшие две недели. В этом году начнется третий этап благоустройства набережной Сенежа.

Общественный деятель и журналист Илья Варламов включил ее в топ-10 лучших общественных мест России прошлого года. Кроме того, благоустроенная набережная получила признание на международном уровне. Она вошла в число самых лучших архитектурных проектов мира.