Подмосковье 21 февраля 2024, 16:24 Дачу режиссера Всеволода Мейерхольда восстановят в Балашихе Телеканал «360»

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Дачу известного советского режиссера Всеволода Мейерхольда благоустроят в Балашихе. Работы охватят территорию от горнолыжной базы «Лисья гора» до усадьбы Горенки.

Благоустройство начнут в этом году по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Парки в лесу». Территорию в 115 гектаров разделяет Разинское шоссе. Ту часть, где расположена дача Мейерхольда, оборудуют для спокойного отдыха.

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«Дом, к сожалению, сгорел, но собственники планируют его восстанавливать. Со своей стороны, мы хотим увековечить память известного театрального режиссера, поэтому на набережной вдоль Вишняковского пруда появится много интересных объектов», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Балашиха Максим Сидоркин.

Возле пруда установят большую сцену в форме корабля, на которой будут показывать представления и проводить праздники. Два родника тоже благоустроят: сделают комфортные тропинки и поставят лавочки. На Акатовских курганах оборудуют профессиональную лыжную трассу с прокатом инвентаря.

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