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    27 октября 2021, 17:44

    Дачные маршруты Подмосковья стали вдвое популярнее по сравнению с прошлым годом

    Минтранс: дачные маршруты Подмосковья стали в два раза популярнее по сравнению с 2020 годом

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Жители совершили более 613 тысяч поездок по дачным маршрутам Подмосковья с начала мая. Это вдвое больше, чем в прошлом году. О росте их популярности рассказала заместитель министра транспорта региона Анна Кротова.

    Дачные маршруты Подмосковья стали вдвое популярнее по сравнению с прошлым годом

    Сезонные маршруты, которые ведут к дачам и садоводческим товариществам, традиционно открывают весной. Часть из них работает до середины ноября.

    Число поездок по дачным маршрутам выросло в два раза по сравнению с прошлым годом

    Анна Кротова.

    В Московской области насчитывается 45 маршрутов до СНТ. Среди них есть один круглогодичный.

    Большинство пассажиров использовали социальные карты жителей Москвы и Подмосковья. Маршрут № 34 из Дмитрова до канала имени Москвы оказался самым популярным.

    Полный список дачных маршрутов Подмосковья доступен по ссылке.