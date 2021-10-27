Дачные маршруты Подмосковья стали вдвое популярнее по сравнению с прошлым годом

Жители совершили более 613 тысяч поездок по дачным маршрутам Подмосковья с начала мая. Это вдвое больше, чем в прошлом году. О росте их популярности рассказала заместитель министра транспорта региона Анна Кротова.

Сезонные маршруты, которые ведут к дачам и садоводческим товариществам, традиционно открывают весной. Часть из них работает до середины ноября.

Число поездок по дачным маршрутам выросло в два раза по сравнению с прошлым годом Анна Кротова.

В Московской области насчитывается 45 маршрутов до СНТ. Среди них есть один круглогодичный.

Большинство пассажиров использовали социальные карты жителей Москвы и Подмосковья. Маршрут № 34 из Дмитрова до канала имени Москвы оказался самым популярным.

Полный список дачных маршрутов Подмосковья доступен по ссылке.