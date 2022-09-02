Подмосковье 02 сентября 2022, 12:11 Поделиться Telegram

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Viber Почти 3 тысячи жителей Подмосковья воспользовались дачной и гаражной амнистией летом

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Московское БТИ приняло 2308 заказов на регистрацию домов и 537 — на регистрацию гаражей за лето. такую статистику предоставили в ведомстве на основе данных из девяти округов.

Статистику собрали по филиалам учреждения в Одинцове, Орехово-Зуеве, Люберцах, Мытищах, Балашихе, Химках и Красногорске. Как рассказали в МОБТИ, ведомство вместе с Минмособлимуществом активно информирует жителей о дачной амнистии. Они напомнили, что это упрощенный порядок регистрации недвижимости. Для нее необходимо, чтобы дом был не выше 20 метров, имел не больше трех этажей и не состоял из квартир или секций.

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