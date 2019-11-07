Ядовитый штраф. Дачное товарищество в Щелкове заплатит за разросшийся борщевик

Дачное некоммерческое товарищество, расположенное вблизи щелковской деревни Серково, получила штраф в размере 600 тысяч рублей за разросшийся на его территории борщевик. Об этом сообщила пресс-служба Минмособлимущества Московской области.

Министр имущественных отношений региона Владислав Коган уточнил, что муниципальным земельным контролем Щелковского городского округа было осмотрено 3,3 гектара, на которых расположено дачное товарищество. По итогам осмотра земконтроль выписал штраф юридическому лицу за непроведение мероприятий по удалению растения.

Всего суммы наложенных штрафов за отсутствие борьбы с вредным растением в Подмосковье превысили 50 миллионов рублей, а протоколов за подобные правонарушения составлено уже более 700.

Глава Министерства имущественных отношений региона напомнил о том, что лица, арендующие земельные участки или имеющие их в собственности, обязаны уничтожать борщевик Сосновского на своих территориях.

Если борьба с сорняком не ведется, то нарушители-физические лица могут быть оштрафованы на сумму до 5 тысяч рублей, должностные лица — до 50 тысяч рублей, а юридическим лицам грозят штрафные санкции на сумму до 1 миллиона рублей.

Борщевик Сосновского — это опасный сорняк. Ядовитый сок вредного растения при попадании на кожу человека и под воздействием ультрафиолета вызывает сильные ожоги. Если сок борщевика попадет в глаза, то это может привести к слепоте.