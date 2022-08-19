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    19 августа 2022, 13:01

    Дачников призвали освободить самовольно занятые лесные участки

    Мария Мурашова

    Очередной рейд провели лесничие совместно со службой судебных приставов в Подмосковье. Они напомнили дачникам и садоводам Можайского округа о необходимости освободить незаконно захваченные участки леса.

    Дачников призвали освободить самовольно занятые лесные участки

    На этот раз рейд прошел рядом с СНТ «Энтузиаст», «Солнечное» и «Радуга», поселками Гидроузел и Колычево Можайского городского округа. Участки, самовольно занятые некоторыми дачниками, находятся на территории лесного фонда.

    «Вручены требования об освобождении лесных участков в рамках шести судебных производств. В семидневный срок захватчики обязаны исполнить данные решения», — пояснил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

    Неисполнение требований повлечет наложение административного штрафа. В общей сложности у судебных приставов находится порядка тысячи решений суда, принятых в пользу комитета лесного хозяйства Подмосковья.

    Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал экологию в Подмосковье бесценной. В регионе реализуется масштабная программа по обустройству 50 лесопарковых зон.