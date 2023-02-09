Подмосковье 09 февраля 2023, 11:12 Дачники Можайского округа нанесли ущерб реке Талице почти на три миллиона рублей

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СНТ «Цитофрез» в Можайском округе самовольно расчистило русло реки Талицы. Министерство экологии и природопользования Московской области оценило ущерб в 2,85 миллиона рублей и направило данные в прокуратуру.

В Минэкологии Подмосковья обратилась жительница Можайского округа, возмущенная самовольной расчисткой участка реки. По словам женщины, данные действия могли навредить водным биоресурсам и колонии бобров, обитавшей на берегах. Инспекторы эконадзора откликнулись на обращение и осмотрели указанную местность.

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«Выяснилось, что в районе деревни Потапово, около СНТ „Цитофрез“ произведена самовольная расчистка русла Талицы с использованием экскаватора. Изъятые донные отложения складированы на береговых полосах на площади почти 4 тысячи квадратных метров», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Все материалы были направлены в прокуратуру для решения вопроса о мерах прокурорского реагирования. СНТ получило предостережение о недопустимости нарушений. В министерстве также напомнили, что самовольные работы, связанные с изменениями русла и берегов водных объектов, незаконны.

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