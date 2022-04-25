Власти Подмосковья предположили, что рекордное количество дач зарегистрируют в 2022 году

Примерно 100 тысяч объектов недвижимости за год может быть зарегистрировано в Подмосковье. Это число станет рекордным показателем. Об этом сообщила губернатору Московской области Андрею Воробьеву зампред регионального правительства Анна Кротова.

Начало дачного сезона — пора напомнить нашим жителям о необходимости регистрировать права на недвижимость, о важности этого вопроса. Всего у нас 3,32 миллиона объектов недвижимости. Из них зарегистрировано 3,2 миллиона», — доложила Кротова губернатору.

По ее словам, с начала года зарегистрирована 21 тысяча объектов. При этом незарегистрированными остаются 102 тысячи.

«Несмотря на пандемию и кризис, объем сделок в Московской области продолжает расти. В 2021 году объем даже не ввода, а строительства жилья составил 5,8 миллиона квадратных метров. Мы рассчитываем, что в 2022 году достигнем рекордного количества регистраций — 100 тысяч объектов за год», — добавила она.

Зампред правительства Московской области напомнила, что после государственной регистрации можно прописаться, прикрепиться к поликлинике и детскому саду, провести газ, сэкономить на электричестве, получить скидку по транспортному налогу и не только.

Губернатор Андрей Воробьев во время заседания регионального правительства также заявил о запуске двух новых программ поддержки для малого и среднего бизнеса в Московской области. Речь идет о программе субсидирования части процентной ставки по кредиту и предоставлении льготного кредита в 10 аккредитованных банках по ставке 5,5 и 4% годовых. Мера распространится на компании, которые будут реализовывать проекты импортозамещения.