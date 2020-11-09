COVID-госпиталь на две тысячи коек откроют на базе нового подмосковного ТЦ

На базе нового подмосковного торгового центра откроют один из крупнейших госпиталей для лечения COVID-19. Там оборудуют 2145 коек для пациентов.

Источник фото: телеканал «360»

Трехэтажное современное здание с подземной парковкой построили для торговли. Но, не успев открыть, решили отдать под размещение госпиталя для пациентов с COVID-19. Он расположен в 14 километрах от МКАД, в деревне Островцы Раменского округа.

Внутри все уже очень похоже на больницу: устанавливают койки, трубы для передачи кислорода и панели для подключения ИВЛ.

«Место подобрано как нельзя кстати. Торговый центр обладает уникальной системой очистки воздуха. Было удобно планировать „красную“ и „зеленую“ зоны как раз с точки зрения разделения потоков воздуха пациентов и врачей», — рассказал Валерий Николов, генеральный директор Фонда капитального ремонта Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

Новые места для лечения ковид-пациентов требуются постоянно. Новый госпиталь будет самым большим в Подмосковье и одним из крупнейших в стране.

«Планируется организовать 2145 коек для больных ковидом, из них 55 — реанимационных. С полным набором медицинских инструментов. Это и кислород, и сжатый воздух, и углекислота», — дополнил Евгений Хромушин, заместитель председателя правительства Московской области.

Новый госпиталь для больных COVID-19 необходим и для того, чтобы разгрузить больницы и поликлиники, где должны помогать и плановым пациентам — сердечникам, например.

«У нас большинство инфекционных больниц расположены, как правило, в жилой застройке. И те мероприятия, которые проводятся в медицинских учреждениях, гарантируют, что это никак не отразится на жителях близлежащих домов. Это доочистка канализации перед попаданием в общие стоки, второе — вентиляция», — пояснил Хромушин.

Источник фото: телеканал «360»

После трагедий в местах массового скопления людей, таких как ночной клуб «Хромая Лошадь», собственники подобных помещений обязаны более тщательно следить за организацией систем вентилирования. Владелец этого здания продумал все до мелочей. И это одна из причин для уверенности в безопасности будущего ковид-госпиталя не только для пациентов, медиков, но и для жителей близлежащих домов.

Здесь установлена трехступенчатая система очистки воздуха и более того она проведена по каждому из этажей индивидуально. Также есть специальные фильтры, которые обеспечат микробную защиту.

Источник фото: телеканал «360»

«Должны закончить по планам 16 ноября. Мы идем с небольшим опережением, закончим 13-го. До момента приема первого пациента будут проведены все процедуры лицензирования медучреждения», — уточнил Евгений Хромушин.

Когда сюда вернется бизнес, неясно. Владельцы сдали центр в аренду под госпиталь. За это они получат деньги.

К середине ноября в Подмосковье развернут 19 тысяч инфекционных коек. Переоборудованный парк «Патриот» уже принимает пациентов с COVID-19. На очереди — бывший физкультурно-оздорвительный комплекс в Химках и торговый центр в Раменском.