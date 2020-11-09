Минобороны рассказало о работе медцентра для больных COVID-19 в Кубинке

Временный медицинский центр, где принимают больных COVID-19, создали в подмосковной Кубинке. Он рассчитан на 1420 койко-мест и появился по обращению властей Московской области на фондах Конгрессно-выставочного центра.

В стационар ежедневно поступают до ста пациентов, подчеркнули в пресс-службе Минобороны РФ. Больных привозят на реанимобилях медицинской скорой помощи из лечебно-профилактических учреждений подмосковного министерства здравоохранения. Некоторые приезжают в медицинский центр сами.

Во временном госпитале, по последним данным, лежат около 800 человек. Все пациенты нуждаются в круглосуточном систематическом наблюдении медицинских специалистов.

В медцентре есть 20 коек анестезиологии и реанимации. Он оснащен компьютерным томографом, аппаратами УЗИ, работает отделение лабораторной диагностики.

Работают в центре специалисты Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова — профессоры и преподаватели. Им помогают военнослужащие, которые проходят в академии ординатуру, и курсанты. Последние сами решили помочь людям и «получить практический опыт лечения инфекционных заболеваний». Группировка военных медиков Минобороны РФ постоянно увеличивается.