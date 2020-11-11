11 ноября 2020, 14:30
Губернатор Подмосковья рассказал, как COVID-19 поможет найти новые способы поддержки бизнеса
Пандемия коронавируса поможет найти новые способы поддержки бизнеса, создания рабочих мест. Об этом на форуме «Сильные идеи для нового времени» рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Он подчеркнул, что в условиях коронавируса основная задача — сделать правильные выводы и выстроить грамотную работу. Это станет полезным опытом и для будущего.
Если мы умные, должны принять грамотные решения, чтобы в следующий раз быть сильнее
Андрей Воробьев.
В первую очередь, по словам губернатора Московской области, он подразумевает поддержку бизнесменов, привлечение инвесторов и создание рабочих мест. Пандемия СОVID-19 помогла по-новому посмотреть на эти процессы, нащупать нестандартные подходы в сложных условиях.
«Здесь без участия федеральных и региональных властей сделать это будет сложно», — добавил Воробьев.
Кроме того, на форуме он подчеркнул, что Подмосковье потратит на борьбу с коронавирусом порядка 10% бюджета — это около 60 миллиардов рублей.