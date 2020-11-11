Губернатор Подмосковья рассказал, как COVID-19 поможет найти новые способы поддержки бизнеса

Он подчеркнул, что в условиях коронавируса основная задача — сделать правильные выводы и выстроить грамотную работу. Это станет полезным опытом и для будущего.

Если мы умные, должны принять грамотные решения, чтобы в следующий раз быть сильнее Андрей Воробьев.

В первую очередь, по словам губернатора Московской области, он подразумевает поддержку бизнесменов, привлечение инвесторов и создание рабочих мест. Пандемия СОVID-19 помогла по-новому посмотреть на эти процессы, нащупать нестандартные подходы в сложных условиях.

«Здесь без участия федеральных и региональных властей сделать это будет сложно», — добавил Воробьев.

Кроме того, на форуме он подчеркнул, что Подмосковье потратит на борьбу с коронавирусом порядка 10% бюджета — это около 60 миллиардов рублей.