«Чужих детей не бывает». Программа помощи сиротам Донбасса стартовала в Подмосковье

Программу поиска семей для детей Донбасса, оставшимся без попечения родителей, запустили в Подмосковье. Главная задача — найти родственников или подобрать семью, в которой каждому ребенку будет комфортно и спокойно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Чужих детей не бывает. Мы это помним, и поэтому постараемся помочь каждому, кто оказался в трудной ситуации», — подчеркнул глава региона.

Губернатор отметил, что этот проект помогает реализовывать детский омбудсмен ДНР Элеонора Федоренко, которая уже долгие годы помогает детям, спасает их и обладает максимально полными данными о ребятах.

«Наша встреча дала старт устройству в семьи из Подмосковья 25 детей. Но детей [которые остались без попечения родителей], к сожалению, гораздо больше. И это только первый шаг. Но важный и практический. Мы подобрали семьи уже с профилем, с портретом. Дети должны знать, куда они едут, чтобы это не было стрессом, чтобы их ждали. И наша задача вместе эту работу провести. Без Элеоноры мы не можем это сделать. Она знает всех. Ее там знают», — сказал Воробьев.

Омбудсмен поблагодарила Подмосковье за помощь в реализации этой программы. Она отметила, что последние восемь лет регион помогал Донбассу

«И сейчас <…> количество детей-сирот увеличивается. На территории ДНР для них не нашлось родителей. Своих они не имеют. А в России очень быстро отозвались. Это дети с особенностями развития. И тут Москва, Московская область, большая Россия пришла к нам на выручку и встала рядом с нами», — сказала Федоренко.

Первые 10 семей Московской области примут под временную опеку детей из Донбасса уже на следующей неделе.