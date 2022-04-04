Чужих детей не бывает. Педиатр Бережанский навестил беженцев из Донбасса в Волоколамске

Пункт временного размещения беженцев из Донбасса посетил врач-педиатр, аллерголог-иммунолог Павел Бережанский. Медицинский прием доктор провел в детском оздоровительном лагере «Осташево» в Волоколамске, сообщили в пресс-службе Народного фронта.

Волонтеры ОНФ приехали в подмосковный ПВР в рамках акции «Мы вместе», медики привезли оборудование для кардиологических исследований — электрокардиографии и измерения вариабельности ритма сердца.

«Чужих детей не бывает. <…> Когда пациенты, родители детей, чувствуют заботу, что они не безразличны, что люди даже в такой непростой ситуации готовы помогать, — это имеет большой отклик с точки зрения психологии, люди больше улыбаются», — отметил Бережанский.

Врачи организовали медицинские приемы и обследование детей вынужденных переселенцев из Луганской и Донецкой народных республик. Особое внимание уделили пациентам с тяжелыми заболеваниями, пояснил врач.