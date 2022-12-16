Подмосковье 16 декабря 2022, 15:24 «Чувствуют себя как дома». Глава Минсоцразвития Подмосковья — о нашедших семьи сиротах Донбасса Глава Минсоцразвития Подмосковья Болатаева рассказала о нашедших семьи сиротах Донбасса

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Эвакуированные в Московскую область дети-сироты из Донецкой и Луганской народных республик первое время боялись любых громких звуков, но благодаря заботе приемных родителей адаптация прошла быстро. Об этом «360» рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

Окончательно приехавшие из Донбасса дети-сироты освоились спустя три месяца. Теперь они уже ничего не боятся и привыкли к своему новому дому и родителям.

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«Они уже чувствуют себя как дома. <…> При этом ребенок не просто адаптируется к новой семье, а становится похож на приемных родителей. Когда мы встречаемся с ребятами, я уже вижу и слышу в их речи обороты, которые присущи приемным родителям», — рассказала Болатаева.

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Отдельно она коснулась детей, которых эвакуировали из Донбасса в Московскую область вместе с родителями. В этом году для них организовали отличную программу детского отдыха, отправив в Крым. Там они провели несколько смен и вернулись с морем положительных эмоций.

Детей-сирот из республик Донбасса привезли в Московскую область этой весной. Всех устроили в приемные семьи, которые прошли специальную подготовку в центрах, работающих в Подмосковье. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что за семейными парами, которые решили стать приемными родителями, наблюдают специалисты. Они оценивают поведение и готовность принять ребенка, которому нужна помощь.