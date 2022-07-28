Губернатора Московской области Андрея Воробьева внесли в санкционный список Великобритании. Объявленные ограничения не помешают главе региона работать.

Андрей Воробьев признался, что санкции не пошатнули его уверенности и не повлияли на поставленные задачи.

«Я себя чувствую абсолютно уверенно. <…> Наша задача — делать свое дело достойно и заниматься тем, за что мы отвечаем, с любовью и уверенностью в успех», — сказал губернатор Подмосковья.

Авторы санкций, добавил Андрей Воробьев, слишком увлеклись разработкой все новых и новых ограничений.

«Мне кажется, некоторые увлеклись такой забавой, совершенно ненормальной — сделать кому-то неприятно, больно. Но тем самым они, скорее, вредят самим себе. И с точки зрения того, что происходит в Европе, мы видим, да и, кажется, кармически это совсем не то дело, которым нужно заниматься человеку», — заключил глава региона.

Имя губернатора Московской области оказалось на 29-й строке в британском санкционном списке. В обновленном документе — 42 человека, граждане России, Сирии и Великобритании.