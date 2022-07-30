«Чувствуем поддержку». Андрей Воробьев поздравил приемных детей из Донбасса с днем рождения

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил фестиваль «Гуляй-город». Там он встретился с приемной семьей, взявшей на воспитание троих детей из Донбасса. Глава Подмосковья поздравил детишек с днем рождения, а они прочитали ему стихотворение о своей родине.

Сегодня Даше и Стасу исполнилось по девять лет. В апреле супруги Галина и Александр из городского округа Домодедово приняли троих детей из Донецка — Дашу, Стаса и 12-летнюю Настю. Девочки провели в разлуке с братом три года, потому что из определили в разные детские дома. Подмосковье стало местом их воссоединения.

«Рад, что у вас все хорошо. Хочу поздравить Дашу и Стаса с днем рождения, подарить подарки. Хочу, чтобы вы, ребята, всегда поддерживали друг друга, уделяли внимание своим сестрам и братьям, маму и папу любили. Ну, и чтобы сбывались все ваши мечты», — поздравил детей губернатор.

«Мы хотели бы поблагодарить губернатора за внимание, за возможность приема детей из Донбасса подмосковными семьями. Московская область — такая благодатная среда, которая может дать ребятишкам очень многое. Мы с первого дня чувствуем поддержку», — поблагодарила Андрея Воробьева Галина.

Детей приняли в российское гражданство и уже устроили в школу, а также определили в кружки и секции.

Подмосковье приняло около 32 тысяч переселенцев из Донбасса, заявил губернатор Андрей Воробьев. Он отметил, что люди рассматривают их как «родные души».