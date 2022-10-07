Подмосковный семейный центр примет сирот Донбасса по просьбе губернатора Воробьева. Дети почувствуют себя дома | 360°

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Подмосковный семейный центр примет сирот Донбасса по просьбе губернатора Воробьева. Дети почувствуют себя дома

Подмосковный центр «Непоседы» примет сирот Донбасса по просьбе губернатора Воробьева

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Прибывших из Донбасса в Подмосковье детей-сирот примут в семейном центре «Непоседы». Замдиректора Евгения Константинова провела для «360» экскурсию в стенах учреждения и рассказала, что там ребята смогут почувствовать себя как дома.

В помещении — тепло и светло. Стены окрашены в яркие цвета, везде по-домашнему уютно. По словам Константиновой, дети будут жить в так называемых семейных квартирах.

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«В семейной квартире проживают дети — не больше восьми человек. Если есть братья и сестры, то они проживают совместно. Воспитатель здесь — как мама. В каждой квартире свои семейные традиции, совместные чаепития, чтение книг, какие-то мероприятия. То есть ребенок у нас должен себя чувствовать как дома», — рассказала замдиректора семейного центра.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и детский омбудсмен Мария Львова-Белова встретили 53 сирот из Донбасса. С ребятами в Подмосковье будут заниматься воспитатели, педагоги и психологи. По словам Андрея Воробьева, каждому из них постараются найти любящих приемных родителей.

Дети

Андрей Воробьев

Донбасс

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