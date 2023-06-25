Подмосковье 25 июня 2023, 12:00 «Чувство патриотизма». Начальник пункта по отбору контрактников в Балашихе рассказал о добровольцах Глава пункта отбора на службу по контракту Балашихи рассказал о подготовке добровольцев

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Центр отбора на службу по контракту в Балашихе включает весь комплекс мероприятий по отбору на военную службу — начиная от подачи заявления до получения предписания на убытие для дальнейшего прохождения службы, заявил начальник пункта в беседе с «360». Перед заключением контракта добровольцы проходят профессионально-психологический отбор и медкомиссию.

«Все мероприятия проходят до трех дней. Кандидат заселяется в казарму, питание и проживание бесплатно. В это время сотрудники ветеранской организации „Витязь“ проводят занятия по военной, медицинской и инженерной подготовке», — подчеркнул начальник пункта отбора на службу по контракту в Балашихе.

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Центр открыли 24 апреля по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, подобного формата раньше не было. Внутри организации добровольцы не успевают изучать весь спектр военной службы, но при этом кандидаты приобретают первоначально необходимые навыки в этой отрасли.

Также руководитель пункта в Балашихе отметил, что военнослужащие и их семьи получают пакет мер государственной поддержки и социальную защиту от губернатора. Детям предоставляют бесплатное питание в школах и детских садах, для мужчин организовывают кредитные каникулы и сохраняют рабочие места.

«В последнее время приходят кандидаты, которые идут защищать свою Родину и понимают, что происходит в мире. Они хотят искоренить тут несправедливость и переписать заслуги наших предков. Добровольцы в последнее время приходят с развитыми чувством патриотизма», — добавил руководитель пункта.

Уникальный центр подготовки добровольцев для службы по контракту находится в Подмосковье по адресу: Балашиха, Восточное шоссе, владение 2. Пройти обучение могут желающие из всех регионов страны.

Подробности о службе можно узнать по телефону горячей линии +7 (495) 990-77-77.

Информация о мерах социальной поддержки размещена на портале контрактмо.рф.