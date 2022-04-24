«Чудо на Пасху». Детский омбудсмен Подмосковья поблагодарила всех, кто помог пристроить в семьи сирот из Донбасса

Детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова в своем Telegram-канале поблагодарила всех причастных к устройству детей-сирот из Донбасса в семьи. Накануне в Подмосковье приехали 27 ребят из детдомов ДНР, их взяли под опеку 10 подмосковных семей.

Утром на поезде прибыли 20 человек, остальные — автобусом в течение дня. Мишонова, сопровождавшая ребят в поезде, призналась, что за 30 часов дороги они «почти сроднились». Омбудсмен вспомнила: дети ехали в новые семьи с радостью, «всю дорогу связывались с ними по видеосвязи, делились, что им интересно, о чем мечтают».

«Родители не подвели. Приехали на вокзал с подарками, объятиями и слезами на глазах», — добавила Ксения Мишонова.

Она рассказала, что этому предшествовала неделя в Ростове-на-Дону, где вместе с командой губернатора Андрея Воробьева готовилась отправка детей в Подмосковье. Мишонова выразила благодарность всем, кто «поддерживал, участвовал, содействовал, был рядом, решал задачки, делал все эти дни невозможное», в частности министру соцразвития Московской области Людмиле Болатаевой за «волевое решение о поездке» и детскому омбудсмену в РФ Марии Львовой-Беловой «за стойкость».

«Какое все-таки это счастье — иметь возможность повернуть детскую судьбу на 180 градусов. <…> Низкий поклон всем, кто сделал все, чтобы это чудо на Пасху случилось», — резюмировала Ксения Мишонова.