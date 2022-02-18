Микробиолог из Сергиева Посада оставила работу, чтобы варить сыр с лавандой

В Сергиевом Посаде напротив Свято-Троицкой Сергиевой Лавры готовят уникальный сыр с лавандой. Делает его местная жительница Наталья Дутова. Сырным производством она занялась, проработав 12 лет на фармацевтическом производстве.

Наталья получила профессию инженера-технолога пищевой промышленности, но в итоге больше 10 лет посвятила микробиологии. Сначала она совмещала основную работу и производство сыра. А потом поняла: сыроделие — не просто хобби.

Работать несколько месяцев приходилось без выходных, а спать — по несколько часов. Пришло время выбирать — работа или сыр. Дутова бросила все и выбрала сыр, шокировав семью.

«Сначала, конечно, все насторожились. <…> Все-таки был постоянный заработок, соцпакет, рядом с домом, оплачиваемый отпуск, больничный. И тут я ушла — в никуда. А потом начали поддерживать — увидели, что у меня получается», — рассказала Наталья.

Помогает женщине родной брат Денис. На нем доставка и тяжелая часть работы. Позиция у мужчины интересная: заниматься сырами нравится, а есть их — нет. Больше уважает мясо.

Еще один помощник Дутовой — шестилетний сын Богдан. Он, наоборот, в восторге от сыра, особенно если в него можно добавить варенье. Мальчик уже определяется, чем будет заниматься в будущем. Выбирает между полицейским и сыроваром.

Сыра Наталья делает немного — не больше 10 килограммов в день. Продукт крафтовый и массового производства не предполагает. Среди молодых сортов в наличии — буратта, страчателла и моцарелла. Из более выдержанных — чеддер и маасдам. И особенный сыр с лавандой, который до Натальи не делал никто.

«Что только я не добавляла в сыр. И черный перец, и красный, и чеснок. Почему лаванда? Она нежная, женственная. Лаванды надо совсем чуть-чуть на килограмм сыра, чтобы не перебивать сам вкус», — пояснила Дутова.

Основа у этого сыра традиционная. Молоко Наталья использует исключительно фермерское, сычужные ферменты, специальные бактерии. Лаванду добавляет при вымешивании сырного зерна.

По словам Дутовой, сегодня сыр у себя дома может делать любой желающий. Все рецепты есть в интернете. Там же продаются ингредиенты. Главное — хорошее молоко. Этому сыродел из Сергиева Посада учит на своих мастер-классах.

Стоит такой урок 3300 рублей. И на них Наталья зарабатывает даже больше, чем на продаже сыров. Килограмм молодого сыра у Дутовой стоит 1600 рублей, полутвердого — 2000. Разбирают товар подчистую.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев распорядился выделить участок инвестору для строительства сырного завода в Дмитрове. Участок выдали новому резиденту подмосковной «Сырной долины». Компания «Гестия» будет выпускать мягкие, твердые и полутвердые сыры.