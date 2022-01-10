«Чтобы в конце года не кусать локти». Воробьев назвал задачи для Подмосковья на 2022 год

Перемены к лучшему и реагирование на все вызовы остается главной задачей властей Московской области. Об этом в своем первом обращении после праздников заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Конечно, прежде всего после многочисленных праздников я хочу поздравить всех, еще раз пожелать здоровья, успехов в вверенном деле», — начал свое обращение Воробьев.

Губернатор отметил, что ключевая задача подмосковных властей с прошлого года не изменилась.

«Состоит она в том, чтобы обеспечивать перемены, реагировать на вызовы, которые в нашей жизни происходят: в разные сезоны, в разных муниципалитетах, на территориях», — сказал он.

Одна из задач — продолжение максимально эффективной реализации президентских программ. Они помогают региону решать огромное количество проблем, подчеркнул губернатор. Это касается развития инфраструктуры, сфер здравоохранения и образования.

«Начало года не должно предполагать какое-то время на раскачку. И я очень надеюсь, что всем нашим дружным коллективом мы сможем с первого дня взять наш регулярный темп, чтобы в конце года не кусать локти и ни в коем случае не видеть красные зоны тех государственных, муниципальных программ, за которые мы с вами отвечаем», — заявил Воробьев.

Большое количество жителей Подмосковья провели новогодние каникулы дома, в парках, на лыжне или катках. Люди посещали музеи. Много отдыхающих было в местах, где традиционно комфортно проводить время вместе с семьей, указал Воробьев.

«Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в этой организации», — сказал он.