«Чтобы ребенок хотел идти в школу». Андрей Воробьев назвал популярные образовательные кластеры Подмосковья
Губернатор Подмосковья рассказал об образовательных кластерах
Подмосковье входит в топ-3 регионов России по качеству образования. Темп в этой сфере создают особые условия и образовательные кластеры. Власти Московской области подобные инициативы только поощряют, рассказал губернатор Андрей Воробьев.
В регионе считают важными такие практики и стараются стимулировать их. В конечном итоге в плюсе остаются дети.
«Считаем, что это важно. Это задает темп, качество образования. И директора стараются учиться, и учителя — прибавлять. Приятно, когда это так, потому что в конечном итоге выигрывают наши дети», — сказал Воробьев.
Губернатор Московской области отметил, что регион старается активно развивать сферу образования: открываются школьные стадионы с инструкторами и тренерами, даются дополнительные возможности для изучения языков и других дисциплин. Все это позволяет Подмосковью занимать второе место в рейтингах.
«Наша задача — дальше работать над тем, чтобы методики были самые интересные, чтобы ребенок хотел идти в школу. И мы видим определенные успехи здесь. Поэтому существуют флагманские школы», — подчеркнул Андрей Воробьев.
Он отметил, что такие учреждения процветают благодаря командной работе учителей. В Подмосковье ее стараются поощрять, в том числе финансово.
Когда строишь школы, нужно понимать, кто в них будет работать. В этих прекрасных современных стенах должны быть профи. И это одна из наших задач
Андрей Воробьев
губернатор Московской области.
Губернатор выделил физтех-лицей как один из лучших образовательных кластеров Московской области.
«Он находится в очень тесном партнерстве с физтех-университетом. Там уникальные ребята. Большой лист ожидания, чтобы попасть в эту школу детям. Учиться там может не каждый. Просто кто-то, например, гуманитарий и предпочитает другие школы», — пояснил Андрей Воробьев.
Упомянул глава региона и лицей № 5 в Долгопрудном, выпускники которого без проблем поступают на бюджет в ведущие вузы страны. Губернатор Подмосковья также выделил гимназию имени Примакова и напомнил о создании большого технического лицея в Истре, где будут учиться около двух тысяч детей.
В ходе выступления на педагогическом форуме Андрей Воробьев отмечал, насколько важно развивать образование в Подмосковье.