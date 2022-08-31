«Чтобы ребенок хотел идти в школу». Андрей Воробьев назвал популярные образовательные кластеры Подмосковья

Подмосковье входит в топ-3 регионов России по качеству образования. Темп в этой сфере создают особые условия и образовательные кластеры. Власти Московской области подобные инициативы только поощряют, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

В регионе считают важными такие практики и стараются стимулировать их. В конечном итоге в плюсе остаются дети.

«Считаем, что это важно. Это задает темп, качество образования. И директора стараются учиться, и учителя — прибавлять. Приятно, когда это так, потому что в конечном итоге выигрывают наши дети», — сказал Воробьев.

Губернатор Московской области отметил, что регион старается активно развивать сферу образования: открываются школьные стадионы с инструкторами и тренерами, даются дополнительные возможности для изучения языков и других дисциплин. Все это позволяет Подмосковью занимать второе место в рейтингах.

«Наша задача — дальше работать над тем, чтобы методики были самые интересные, чтобы ребенок хотел идти в школу. И мы видим определенные успехи здесь. Поэтому существуют флагманские школы», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Он отметил, что такие учреждения процветают благодаря командной работе учителей. В Подмосковье ее стараются поощрять, в том числе финансово.

Когда строишь школы, нужно понимать, кто в них будет работать. В этих прекрасных современных стенах должны быть профи. И это одна из наших задач Андрей Воробьев губернатор Московской области.

Губернатор выделил физтех-лицей как один из лучших образовательных кластеров Московской области.

«Он находится в очень тесном партнерстве с физтех-университетом. Там уникальные ребята. Большой лист ожидания, чтобы попасть в эту школу детям. Учиться там может не каждый. Просто кто-то, например, гуманитарий и предпочитает другие школы», — пояснил Андрей Воробьев.

Упомянул глава региона и лицей № 5 в Долгопрудном, выпускники которого без проблем поступают на бюджет в ведущие вузы страны. Губернатор Подмосковья также выделил гимназию имени Примакова и напомнил о создании большого технического лицея в Истре, где будут учиться около двух тысяч детей.

В ходе выступления на педагогическом форуме Андрей Воробьев отмечал, насколько важно развивать образование в Подмосковье.