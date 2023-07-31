Подмосковье 31 июля 2023, 12:56 «До 65 школ каждый год». Воробьев — о капремонте учебных заведений в Подмосковье Андрей Воробьев рассказал о капитальном ремонте школ в Подмосковье Пресс-служба губернатора Московской области

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Каждый год в Подмосковье масштабно обновляют от 62 до 65 учебных заведений. За работой подрядчиков внимательно следят на региональном и муниципальном уровнях, отметил губернатор Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что вопрос капитального ремонта школ никогда не теряет актуальности.

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«Мы 62−65 школы каждый год ремонтируем. Из 1,5 тысячи, которые у нас есть. И сдаем каждый год 30 школ. Конечно, дорога ложка к обеду, в народе говорят, поэтому министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев день и ночь со своей командой сопровождает: где-то подстраховывает компании, которые, может быть, не готовы этот форсаж пройти. А остался, по сути, месяц до начала учебного года», — сказал Воробьев.

Губернатор отметил, что главы городских округов отвечают за содержание каждого учебного заведения.

«Все, что происходит в школе из умного, хорошего, полезного или нелепого, должно быть в сфере вашего внимания, чтобы не получалось так, что потом мы переделываем. Ваш профессионализм достаточен, чтобы сделать так, чтобы школы работали на должном уровне», — подчеркнул Воробьев.

Московская область нарастила темпы строительства школ. Это связано с постоянным увеличением количества учеников.

В предстоящем учебном году за парты подмосковных учебных заведений отправятся более 40 тысяч первоклассников. Как отметил Андрей Воробьев, тема образования остается важной и требует серьезного погружения.