«Чтобы помнили историю». 40 воинских мемориалов и захоронений восстановят в Балашихе ко Дню Победы

40 воинских мемориалов и захоронений восстановят в Балашихе ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил глава Балашихи Сергей Юров во время своего ежегодного отчета по результатам деятельности органов местного самоуправления за 2019 год.

Мероприятие провели в здании администрации городского округа. В нем приняли участие председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов, депутаты, руководители предприятий, представители общественности, ветераны Балашихи и другие.

«С каждым днем живых свидетелей трагических событий тех лет (Великой Отечественной войны — ред.) остается все меньше. Мы помним и знаем историю по их рассказам, и сегодня для нас важно, чтобы следующие поколения помнили и чтили героическую историю нашего народа. С декабря прошлого года у нас проходят массовые мероприятия, посвященные юбилею Победы. Главное пройдет на центральной площади 9 мая. К этому дню мы восстановим и приведем в порядок все 40 воинских захоронений и мемориалов Балашихи», — сказал Сергей Юров.

Он добавил, что в 2020 году в Балашихе по инициативе ветеранов и руководителей воинских формирований будут открыты новые мемориалы, посвященные воинской доблести жителей городского округа.

В 2020 году исполняется 75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. В честь этой даты и в целях сохранения исторической памяти указом президента Российской Федерации Владимира Путина 2020 год объявлен годом памяти и славы.