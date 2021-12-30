Подмосковный сафари-парк празднует свою первую годовщину — он открылся в Можайске ровно год назад, 30 декабря. Это филиал Приморского сафари-парка — того самого, который прославила на весь мир дружба тигра Амура и козла Тимура.

Большой билборд на 128-м километре Минского шоссе заманивает посетителей. Там за поворотом можно сделать селфи с благородным оленем и покормить косулю с руки.

Директор парка Дмитрий Мезенцев напомнил о дружбе тигра и козла в Приморье, которые вместе жили 2,5 месяца. По его словам, это было уникальное явление.

«Тигр, за ним козел, как хвостик бегал. Месяц козел признавал тигра вожаком, на второй месяц сам решил стать вожаком. Весь мир боялся за козла, моя жена боялась за тигра», — признался он.

Перед встречей с животными — горячий чай в уютной теплушке с камином. А после — парк кроликов. У белоснежных пушистиков простор без клеток, но с удобными домиками. Гости сафари могут погладить животных, покормить их и даже взять на руки.

А дальше большой маршрут по смотровой дороге, обязательно в сопровождении проводника. Сначала в гости к птицам: здесь гордо выхаживают страусы, аисты, фазаны и павлины. После к копытным. Они здесь главные, поэтому каждая экскурсия уникальна. Звери сами решают, подходить к людям или нет. Но нам повезло: интерес был обоюдным. Обитатели парка выстраивались в очередь за полезным лакомством. Стоит отметить, корм для животных здесь выдают бесплатно.

«У нас около 50 гектаров и мы бы хотели показать всех животных России, как минимум крупных. Но показать красиво, как в природе, чтобы не было решеток, чтобы можно было погладить, покормить. Чтобы люди любили животных и не охотились. Когда охотник погладит косульку, оленя, потом начинает думать, может, не стоит ходить на охоту», — отметил Мезенцев.

Сейчас в Подмосковном сафари-парке 40 видов животных. Они расселены в восьми парках, каждый площадью от половины до двух гектаров. Все для того, чтобы звери могли резвиться и вести себя как в природе.

Есть территория, которую прозвали «Веселой фермой». Здесь есть американская карликовая лошадь, пони. Бегают козочки. Летом появляются гуси. Все дружно резвятся.

Звезда парка — зубр Игорь, самый большой зверь России, и по соседству бизон Борис — самый активный из всех быков. Их поселили вместе, чтобы гости могли наглядно сравнить, чем отличаются парнокопытные.

«У зубра, видите, голова выше поднята. Он ест ветки с деревьев, а бизон ест траву с земли. У него голова опущена ниже. Это еще малыши, им 1,5 годика. Они вырастут до тонны весом», — сообщил директор сафари.

Возможно, что уже в 2022 году здесь появится еще больше звёзд. В Приморском сафари-парке сейчас подрастают детеныши знаменитого тигра Амура. Осенью они могут поменяют дальневосточную прописку на подмосковную.