«Чтобы каждый мог вырасти тем, кем можно гордиться». Многодетных матерей Подмосковья наградили орденами и медалями

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил награды многодетным матерям региона. Он отметил семью из Щелкова медалью «Родительская слава», а также наградил орденами «Материнская слава» женщин из разных округов региона.

Глава региона напомнил, что 29 ноября страна отпраздновала День матери.

«Мы стараемся делать так, чтобы многодетные семьи чувствовали нашу поддержу. Мне очень приятна сегодняшняя встреча. Хочу поблагодарить в вашем лице ваших супругов, всех, кто помогает — бабушек, дедушек. Хочу пожелать успехов, здоровья, чтобы каждая девчонка, каждый пацан смогли вырасти теми, кем можно гордиться, чтобы они не подвели, смело преодолевали трудности», — сказал он.

Губернатор нагадил медалью ордена «Родительская слава» Екатерину и Кирилла Хоровец из подмосковного Щелкова. Пара воспитывает четырех детей. Они получили медаль за заслуги в воспитании и укреплении семейных традиций — указ подписал президент России Владимир Путин.

«Многодетные семьи в Подмосковье поддерживаются очень хорошо. Это и различные субсидии, льготы, бесплатные кружки. Поддержка правительства Московской области для нас очень важна», — рассказала Екатерина журналистам.

Андрей Воробьев вручил награды 17 многодетным матерям. Они удостоились орденов «Материнская слава». Женщины воспитывают своих детей в разных частях Московской области — в Жуковском, Щелкове, Луховицах, Дубне, Долгопрудном, Балашихе, Королеве, а также в Можайском, Ленинском и Одинцовском городских округах.