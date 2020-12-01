«Чтобы каждый мог вырасти тем, кем можно гордиться». Многодетных матерей Подмосковья наградили орденами и медалями
Глава региона напомнил, что 29 ноября страна отпраздновала День матери.
«Мы стараемся делать так, чтобы многодетные семьи чувствовали нашу поддержу. Мне очень приятна сегодняшняя встреча. Хочу поблагодарить в вашем лице ваших супругов, всех, кто помогает — бабушек, дедушек. Хочу пожелать успехов, здоровья, чтобы каждая девчонка, каждый пацан смогли вырасти теми, кем можно гордиться, чтобы они не подвели, смело преодолевали трудности», — сказал он.
Губернатор нагадил медалью ордена «Родительская слава» Екатерину и Кирилла Хоровец из подмосковного Щелкова. Пара воспитывает четырех детей. Они получили медаль за заслуги в воспитании и укреплении семейных традиций — указ подписал президент России Владимир Путин.
«Многодетные семьи в Подмосковье поддерживаются очень хорошо. Это и различные субсидии, льготы, бесплатные кружки. Поддержка правительства Московской области для нас очень важна», — рассказала Екатерина журналистам.
Андрей Воробьев вручил награды 17 многодетным матерям. Они удостоились орденов «Материнская слава». Женщины воспитывают своих детей в разных частях Московской области — в Жуковском, Щелкове, Луховицах, Дубне, Долгопрудном, Балашихе, Королеве, а также в Можайском, Ленинском и Одинцовском городских округах.