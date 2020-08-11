Чтобы больше не было обманутых дольщиков. Главгосстройнадзор и ВТБ анонсировали опции портала «Метр квадратный»

В Главгосстройнадзоре состоялся онлайн-брифинг, посвященный реализации совместного проекта с информационной платформой ВТБ «Метр квадратный». В мероприятии приняли участие начальник подмосковного Стройнадзора Артур Гарибян, заместитель руководителя ведомства Валентин Набиков и сооснователь экосистемы недвижимости «Метр квадратный» Сергей Роменский.

«Мы хотим сделать процесс покупки жилья в Подмосковье максимально прозрачным и не допустить появления новых обманутых дольщиков. Для этого активно используем цифровые возможности, чтобы информировать граждан о ходе строительства и предупредить о существующих у застройщика проблемах. Теперь в карточках подмосковных объектов на портале „Метр квадратный“ есть соответствующая отметка», — сказал начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Зеленая иконка «ЖК проверен» означает, что объект строится в соответствии со всеми требованиями. Красная иконка «Проблемный ЖК» — инспекторы обнаружили нарушения при строительстве, а к благонадежности застройщика есть вопросы.

В случае, если застройщик не устранит нарушения в установленные сроки, его лишат аккредитации от ВТБ, и банк заблокирует выдачу льготных ипотечных кредитов.

С экоплатформы ВТБ можно сразу перейти в мобильное приложение «Подмосковные стройки». Для этого достаточно нажать на отметку Главгосстройнадзора и узнать всю информацию об объекте, вплоть до количества рабочих и техники на строительной площадке.

Также в ходе онлайн-брифинга начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян озвучил результаты работы в сфере проектного финансирования.

«Всего в 2020 году заключено более 27 тысяч договоров долевого участия. Всего же с момента перехода на проектное финансирование строительства застройщиками заключено свыше 7 тысяч договоров долевого участия с использованием эскроу-счетов на общую сумму более 70 миллиардов рублей», — сообщил Артур Гарибян.

На данный момент в Подмосковье 207 застройщиков, из них работают с эскроу-счетами более 30%.