Новые школы, ремонт больниц и выплаты ветеранам. Что ждет жителей Истры в 2020 году

Аварийное жилье, ликвидация второй смены и здравоохранение. Глава Истры Татьяна Витушева во время обращения к жителям рассказала, на что власти округа обратят особое внимание в 2020 году.

Здравоохранение

Одна из самых актуальных тем обращения Татьяны Витушевой — здравоохранение. Жителям округа должна быть доступна современная и качественная медицинская помощь. Поэтому в этом году планируют капитально отремонтировать здание новопетровской поликлиники и акушерско-гинекологического корпуса дедовской больницы, заменить лифтовое оборудование в детском отделении истринской больницы. Эти объекты уже вошли в областную программу. Однако, по словам главы округа, этого недостаточно. Проблем еще много и их надо решать.

Источник фото: телеканал «360»

«Нужен капитальный ремонт амбулатории в поселке Гидроузел. Попросили о капитальном ремонте некоторых отделений дедовской больницы, инфекционного и хирургического, ну и безусловно совместно с нашими главврачами будем добиваться», — сказала Витушева.

Это планы на будущее. А что же происходит сейчас? Глава Истры рассказала, что уже идет ремонт больницы в Дедовске. Окружные поликлиники пополнились ультрасовременной техникой: флюорографы, рентген-аппараты и УЗИ. А в поселке Глебовский появился пункт скорой помощи.

Источник фото: телеканал «360»

Благодаря еженедельным выездам главы на территории в Онуфриевской, Костровской, Чеховской и Бужаровской амбулаториях удалось организовать забор крови, возобновить процедуры ЭКГ в Октябрьской.

Однако остается актуальной проблема с кадрами. В округе делают все для того, чтобы привлечь специалистов на работу. На поддержку медперсонала из муниципального бюджета в этом году выделено в три раза больше средств, чем в предыдущем. Ну и самое главное, решается давно наболевший и острый вопрос — строительство нового здания истринской больницы.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы уже подыскали земельный участок. В настоящий момент подготовлено полностью аргументированное обоснование для включения этого объекта в составе приоритетных проектов постройки в областную программу», — отметила Татьяна Витушева.

Образование

По всему округу будут возводиться новые школы. Уже в этом году приступят к строительству учебного заведения на 825 мест в Восточном. В Глебовском начнут делать пристройку на 400 мест. Сейчас разрабатываются проекты строительства учреждений в Павловской слободе, ЖК «Малая Истра», Покровском и Новопетровском.

Источник фото: телеканал «360»

«Оживилась работа по всем направлениям. Это и благоустройство, и запуск муниципального ЦУР, и строительство школ и больниц. В порядок приводим все. И, соответственно, на 2020 год мы приняли бюджет. Самое главное, что этот бюджет нацелен на социальное обеспечение жителей», — заявил председатель Совета депутатов Истры Александр Скворцов.

В этом году на ремонт и переоснащение детских садов и школ по всему округу выделено около 300 миллионов рублей.

Аварийное жилье

В своем обращении Татьяна Витушева обратила внимание и на давно наболевшую проблему округа — расселение людей из ветхого и аварийного жилья.

«За прошедшие два года, к сожалению, был расселен лишь один аварийный дом, поэтому задача у нас стоит сложная, тяжелая. На текущий год мной поставлена задача расселить пять аварийных домов. И реальная возможность, мы подсчитали, у нас для этого будет», — сказала глава Истры.

Источник фото: телеканал «360»

Уже получены 29 квартир в ЖК «Малая Истра», еще 38 — на стадии передачи. Это ЖК «Роза ветров» и «Новоснегиревский». Кроме того, для расселения людей из аварийного жилья будут привлекать инвесторов.

«Нам необходимо сейчас мобилизоваться и двигаться, потому что данные дома представляют фактическую угрозу, в них невозможно проживать. У нас есть понимание, как выполнить поставленную главой задачу», — подчеркнул заместитель главы администрации Истры Станислав Таловеров.

Помимо переселенцев в этом году квартиры получат больше 20 детей-сирот. В прошлом году заветными квадратными метрами обзавелись 11 ребят. Поддержат и молодые семьи. С начала января уже выдано четыре жилищных сертификата.

Культура и спорт

В Истре приведут в порядок объекты культуры и спорта. Для этого будет развиваться спортивная инфраструктура. К примеру, уже в следующем году начнется строительство ледовой арены.

«Приступаем к проектно-изыскательным работам по строительству крытого ледового катка с вместимостью 300-350 человек. Строительство спортивного объекта запланировано на 2021–2023 годы», — сказала Витушева.

Также в рамках реализации программы «Наследие чемпионата мира» в этом году реконструируют стадион «Гучково» в Дедовске. Здесь восстановят беговые дорожки, появится сектор для занятия легкой атлетикой, отремонтируют и батутный зал, а само поле будет с искусственным покрытием и подогревом. Это позволит тренироваться на площадке практически круглый год.

Со следующего года изменения ждут и стадион «Глебовец». «Тоже реконструкция поля, искусственное с подогревом, беговые дорожки. Площадка там будет, но только не для занятий легкой атлетикой, а будет воркаут-площадка», — рассказал заместитель главы Истры Мурад Билалов.

Источник фото: телеканал «360»

Прорабатывается вопрос по строительству ФОКа в Павловской Слободе. Сейчас определяется земельный участок, на котором и развернутся строительные работы.

Изменения ждут и городской дом культуры. В этом году он будет капитально отремонтирован. Развитие культуры обеспечит больше туристов. Татьяна Витушева отметила, что за новогодние праздники Истру посетило свыше 70 тысяч человек.

Интерес жителей и гостей региона вызвали праздничные мероприятия в рамках «Зимы в Подмосковье», а также масштабный фестиваль «Сказочное Рождество». А во время крещенских праздников Иордань в Истре стала главной купелью Подмосковья, ее посетило около 20 тысяч человек.

Татьяна Витушева подчеркнула, что по многочисленным обращениям жителей было принято решение о возобновлении празднования Дня округа в июне.

Источник фото: телеканал «360»

Активные пенсионеры

Глава Истры рассказала и о программе «Активное долголетие». К ней уже присоединились больше 1,2 тысячи пенсионеров округа. Помимо различных экскурсий и досуговых мероприятий, в марте пенсионеров ждет открытие своего клуба. Там будут проводиться занятия по творчеству, пению, дыхательной гимнастике.

«Выделены бесплатные часы для посещения бассейна в спорткомплексе «Арена-Истра». Организованы группы скандинавской ходьбы. В библиотеках и домах культуры пожилые граждане обучаются компьютерной грамотности, занимаются прикладным творчеством, вокалом, — добавила Татьяна Витушева.

В рамках проекта для жителей Истры в возрасте от 65 лет, проживающих в сельской местности, организованы выезды в медучреждения для прохождения диспансеризации. Для этих целей губернатор Подмосковья выделил три специальных комфортабельных мини-автобуса. На сегодняшний день обследование прошли порядка 100 человек.

Источник фото: телеканал «360»

Помним и гордимся

В год празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ветеранам Истры окажут материальную помощь.

«В дополнение к федеральной и региональной единовременной выплате мною принято решение каждому участнику Великой Отечественной войны оказать материальную помощь», — заявила Витушева.

Источник фото: телеканал «360»

Ветеранам Великой Отечественной войны, которые присутствовали в зале во время обращения главы Истры, вручили юбилейные медали. А всего своих героев нашли уже больше тысячи наград.

Учреждения культуры, образования и спорта проведут больше 300 мероприятий. Истринское ЖЭУ посещает ветеранов, чтобы помочь с решением бытовых проблем: бесплатно чинят и заменяют необходимое оборудование. Эта работа будет продолжена на постоянной основе. А в сам праздник в Истре пройдет торжественный военный парад.