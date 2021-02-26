Электричество без перебоев и ключи для дольщиков. Что ждет Раменский округ в 2021 году

В Раменском округе поэтапно обновят все электросети. Сегодня перебои в освещении — одна из самых частых причин жалоб от местных жителей. Именно этот вопрос начнут решать среди первых в 2021 году.

Для ремонта электросетей уже выделили первые 204 миллиона рублей. Это губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил на встрече с главой округа Виктором Неволиным.

Что обращает на себя особое внимание, так это число жалоб по электроснабжению. Деньги мы уже предусмотрели. Ваша задача — рассказать жителям про все наши программы, связанные с энерго-, газоснабжением и не только Андрей Воробьев.

В городском округе сети модернизируют поэтапно, год за годом. Начнут уже в 2021-м. Заменят трансформаторные подстанции и линии электропередач.

Это особенно касается тех населенных пунктов, где происходит частое замыкание проводов из-за густых лесов, расположенных поблизости.

«Прежде всего это те наши дачные поселки, где много деревьев. Сильный ветер вызывает замыкание проводов, и это приводит к отключениям. Естественно, это порождает следующий виток. Станции водоснабжения останавливаются. Как итог — ржавая вода. Это большая проблема, но и она исчезнет», — подчеркнул Неволин.

За последние полгода количество жалоб по этому направлению ощутимо возросло. Губернатор Подмосковья рассказал, что на этот год выделили 204 миллиона рублей и почти столько же на следующий.

Благоустройство

На встрече обсудили и благоустройство Гжели. Виктор Неволин попросил поддержать создание туристического рекреационного кластера «Город Гжель».

Проект включает в себя фабричный комплекс, усадьбы «Быково» и «Раменское», Боровской курган, Гжельский фарфоровый завод, а также базы отдыха, мини-гостиницы, рестораны, кафе, церкви, музеи, фермы.

«Большой проект мы развиваем на территории двух поселений — Новохаритонове и Гжели. Благодаря этому мы можем войти в федеральную программу Ростуризма для получения грантов», — отметил Неволин.

Воробьев одобрил инициативу и поставил задачу максимально отработать все эскизы благоустройства Гжели.

Очень важный для нас проект, и мы свою часть финансирования подтвердили. Предусмотрели значительные средства. Вы в конкурсе должны победить и с жителями посоветоваться на тему того, что мы должны там изменить Андрей Воробьев.

Неволин в ответ отметил, что администрация уже советуется с жителями, чтобы «не было никакого урбанизма, который будет мешать впоследствии».

«Самое главное, чтобы это было удобно, безопасно, комфортно», — отметил губернатор.

Обманутые дольщики

Еще одна тема — обманутые дольщики. Губернатор Московской области спросил у главы округа, в чем требуется помощь.

«Всего дольщиков было 4,5 тысячи человек. Осталось 2,7 тысячи. То есть ключи получают, а некоторые вошли в программу „Дом РФ“. Мы своими усилиями нашли решение и расселили еще 600 квартир», — рассказал Неволин.

В прошлом году ввели шесть домов-долгостроев. Виктор Неволин сказал, что в 2021-м решат проблемы дольщиков на крупнейшем объекте — в жилом комплексе «Раменский».

Он подчеркнул, что в этом направлении есть четкое понимание того, кто и когда получит долгожданные ключи от квартир. Это касается еще пяти жилых комплексов — среди них «Березовая роща», «Родники», «Жемчужина Островцов», «Новые Островцы», «Белые камни».