Что ждет подмосковных водителей, которые блокируют автомобилями контейнеры с мусором?

Частая проблема во дворах Подмосковья — это заблокированные мусорные площадки. Местные жители паркуют автомобили напротив контейнеров, и мусорщики не могут выполнить свою работу. Что ждет водителей за такую парковку?

Мусорщики часто не могут добраться до контейнеров с отходами из-за неправильно припаркованных машин.

Автомобилисты, чьи транспортные средства мешают проезду спецтехники, получат штрафы. Им придется заплатить от трех до пяти тысяч рублей.

Мусорщики обычно делают все возможное, чтобы найти водителя. Но если номера телефона на стекле нет, а сигнализация не работает, то приходится оставлять контейнеры полными. От этого копятся кучи мусора.

Избежать ответственности водитель, который неправильно припарковал автомобиль, не сможет. Госадмтехнадзор региона приедет по вызову, запишет данные, отправит запрос в ГИБДД, личность автовладельца установят и пригласят его в отдел для составления протокола.