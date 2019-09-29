Любимое место зарайцев. Что уже сделано в Беспятовской роще и что еще предстоит

В городском округе Зарайск активно ведется благоустройство Беспятовской рощи и расположенного рядом пруда, которые давно стали для местных жителей любимым местом отдыха. Окончание второго этапа работ намечено на 2020 год, сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Здесь гуляют, занимаются спортом, сюда приходят на праздники и массовые мероприятия. В этом году в рамках реализации первой очереди проекта благоустройства зоны отдыха «Беспятовская роща» в Зарайске закончат работы по прокладке инженерных сетей для освещения и видеонаблюдения, устройству пешеходных дорожек у Ледового дворца и у входной группы в лесопарковую зону, установке детских игровых площадок и теневых навесов на берегу пруда.

В 2020-м в рамках второй очереди проекта продолжат благоустройство сети прогулочных троп, оборудование лесной территории многофункциональными площадками для занятий спортом, зонами отдыха и освещением.

Благоустройство общественных территорий проводится с учетом мнений и пожеланий жителей, ведь именно они выбрали Беспятовскую рощу в качестве первоочередного объекта.

До конца 2024 года в рамках госпрограммы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» в Зарайске закончат вторую очередь Беспятовской рощи, благоустроят участок улицы Советской, набережную реки Осетр, парк у ЦД «Победа», сквер у ДК имени Виктора Леонова, также начнется восстановление Торговых рядов.

Источник фото: администрация городского округа Зарайск

Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа Зарайск Юлия Левковская уточнила, что в этом году в рамках первой очереди реализации проекта запланировано благоустройство входной зоны в рощу, пешеходного маршрута от перекрестка улицы Пионерская и Каменева до физкультурно-оздоровительного комплекса, а также прилегающей к нему зоны отдыха. В ходе реализации второй очереди благоустройства предусмотрено размещение детских игровых и спортивных площадок, установка теневых навесов для создания зон отдыха на набережной Беспятовского пруда, благоустройство сети прогулочных троп и подсветка.

«Беспятовская роща, расположенный здесь же пруд — лучшие места в Зарайске для отдыха, прогулок, занятия спортом, — констатирует местный житель Дмитрий Крючков. — Радует, что работы по благоустройству уже начались. Конечно, они потребуют значительных затрат, но это очень важное и нужное дело, в реализации которого заинтересованы зарайцы. Важно только, чтобы все было продумано в плане экологии — без ущерба для природного ландшафта, деревьев, животных, птиц, растительности».

Местная жительница Ирина Сергеева рассказала, что зарайцы проголосовали за дальнейшее продолжение работ, то есть реализацию второй очереди благоустройства лесопарковой зоны. Беспятовская роща на портале «Добродел» получила наибольшее количество голосов.