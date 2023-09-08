08 сентября 2023, 13:43
«Что-то новое». Жители Наро-Фоминска — о дистанционном голосовании на выборах в Подмосковье
Жители Наро-Фоминска рассказали о впечатлениях от дистанционного голосования
В Подмосковье продолжаются выборы. В этом году проголосовать можно очно и дистанционно. Жители Наро-Фоминска поделились впечатлениями от нововведений.
«Это хорошо, что голосование будет идти три дня — те, кто работают, могут выбрать себе удобный день. Раньше такого не было. Но я всегда ходил на выборы с утра. И не собираюсь менять привычки!» — сообщил местный житель Николай Корягин.
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«Мне всегда интересно попробовать что-то новое. В этот раз узнала про дистанционное голосование, решила попробовать. Заявление-то отправила, а сегодня чего-то растерялась. Все-таки пришла на свой участок, попросила у девочек совета. И сама все сделала», — сообщила жительница округа Анна Лихойванченко.
В выборах губернатора в Московской области в режиме дистанционного электронного голосования приняли участие уже 213 180 человек — 47,88% избирателей. Таковы данные на 12:08 по московскому времени.
К 10:00 явка достигла 3,75%. На избирательных участках в регионе проголосовали свыше 226 тысяч избирателей.
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Наро-Фоминск
Единый день голосования
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Выборы в Подмосковье — 2023
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