Подмосковье 08 сентября 2023, 13:43 «Что-то новое». Жители Наро-Фоминска — о дистанционном голосовании на выборах в Подмосковье Жители Наро-Фоминска рассказали о впечатлениях от дистанционного голосования Анна Тюрюмина

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В Подмосковье продолжаются выборы. В этом году проголосовать можно очно и дистанционно. Жители Наро-Фоминска поделились впечатлениями от нововведений.

«Это хорошо, что голосование будет идти три дня — те, кто работают, могут выбрать себе удобный день. Раньше такого не было. Но я всегда ходил на выборы с утра. И не собираюсь менять привычки!» — сообщил местный житель Николай Корягин.

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«Мне всегда интересно попробовать что-то новое. В этот раз узнала про дистанционное голосование, решила попробовать. Заявление-то отправила, а сегодня чего-то растерялась. Все-таки пришла на свой участок, попросила у девочек совета. И сама все сделала», — сообщила жительница округа Анна Лихойванченко.

В выборах губернатора в Московской области в режиме дистанционного электронного голосования приняли участие уже 213 180 человек — 47,88% избирателей. Таковы данные на 12:08 по московскому времени.

К 10:00 явка достигла 3,75%. На избирательных участках в регионе проголосовали свыше 226 тысяч избирателей.

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