Ковид у самых маленьких. Что происходит в детских инфекционных отделениях

Почти 60 тысяч детей сейчас лечат от ковида в России. И даже красная зона не обошла стороной самых маленьких пациентов. «360» узнал, что происходит в детских ковид-отделениях Подмосковья.

Например, детское инфекционное отделение Красногорской больницы устроено так, что каждый бокс изолирован. Здесь маленькие пациенты лежат с кем-то из родителей по двое в палате.

Их регулярно навещают врачи. Среди пациентов есть совсем груднички. Одному из них сейчас всего месяц и две недели. Диагноз — ковид. Поражение легких — 20%.

Но сейчас малыш идет на поправку, рассказала заведующая детским инфекционным отделением Аида Бицуева.

Бывали дети с тромбозами, мультисистемным воспалением, большим поражением легких Аида Бицуева.

За каждым из пациентов постоянно наблюдают врачи. А чтобы дети подкрепились витаминами и скорее пошли на поправку, администрация Красногорска передала им ящики с фруктами.

Четвертая волна доказала, что не все дети переносят ковид бессимптомно. Поэтому при первых же признаках жителям советуют сделать тест. Подробности смотрите в репортаже «360».