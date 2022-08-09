Монастыри, храмы и уникальные музеи. Что посмотреть на выходных в Звенигороде

Звенигород — это один из древнейших городов Подмосковья. Свое название, согласно приданию, город получил из-за перезвона колоколов церквей. Сегодня Звенигород привлекает жителей Москвы и других российских городов своим колоритом, множеством различных музеев и монастырей, соборов и храмов. Welcome.mosreg рассказал, как интересно провести выходные, не уезжая далеко от столицы.

Саввино-Сторожевский монастырь

Знаковой достопримечательностью древнего Звенигорода является Саввино-Сторожевский монастырь. Он расположен по адресу: Ратехинское шоссе, дом № 8. Началась жизнь обители в 1398 году. Архитектурный ансамбль обители сохранил соборы, храмы и другие старинные постройки.

Вход на территорию монастыря бесплатный. Также любой желающий может взять экскурсию. Они проводятся в рамках организованной группы по предварительной записи.

Саввино-Сторожевский монастырь находится на одной территории с историко-архитектурным и художественным музеем.

Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей

Музей хранит множество интересных экспонатов, каждый из которых имеет свою историю. Посетители смогут увидеть иконостас Рождественского собора монастыря, который был выполнен в середине XVII века, коллекции картин и изделий народных промыслов Звенигородского уезда.

Кроме того, среди экспонатов музея есть коллекции археологии, живописи и графики, мебели и плетения, икон, документов, металла, и даже редкой книги.

Посещение музе платное. Взрослый билет обойдется в 80 рублей, пенсионеры смогут посмотреть различные коллекции за 60 рублей, школьники — за 50 рублей. Находится музей на Ратехинское шоссе, владение 1.

Музей русского десерта

Один из самых необычных музеев в Звенигороде, который понравится как взрослым, так и детям — это музей русского десерта. Он расположился на улица Фрунзе, в доме № 23/2.

Гостям музея расскажут об ушедших промыслах. Также здесь проходят множество мастер-классов, где посетителей учат готовить русские пироги, курник, рыбник и Гурьевскую кашу. Стоит отметить, что десерты в музеи делаются в настоящей русской печи.

Посмотреть музей можно как самостоятельно — взрослый билет обойдется в 300 рублей, а детям от четырех до 16 лет вход будет стоить 100 рублей, — так и с экскурсией, которая обойдется взрослому в 500 рублей, а детям от четырех до 16 лет — в 300 рублей.

Культурный центр имени Любови Орловой

Любителям советского кино стоит посетить Культурный центр имени Любови Орловой. Легендарна актриса родом из Звенигорода, а в2007 году в городе открыли Центр ее имени.

Источник фото: РИА «Новости»

Сейчас центр представляет собой современный культурный комплекс. Он включает в себя кинотеатр, выставочное пространство, театрально-концертную площадку и музейную экспозицию Орловой. Здесь можно увидеть личные вещи актрисы, ее сценические костюмы, а также реквизит, который использовался на съемках фильмов с ее участием. Посетить экспозицию можно как самостоятельно, так и с экскурсией. Центр находится на Московской улице в доме № 11.

Успенский собор

Для любителей погрузиться в историю обязателен дл посещения Успенский собор. С ним связано имя Андрея Рублева.

В 1918 году именно здесь обнаружили так называемый Звенигородский чин — это три иконы кисти Рублева. Сейчас полотна выставлены в Третьяковской галерее.

Успенский собор расположен в Звенигороде на улице Городок, дом № 1.

Музей Lego Fox Bricks

Еще один музей, который не оставит равнодушным ни взрослого, ни ребенка — это Музей Lego Fox Bricks. Он находится на Ратехинском шоссе, 1С.

Источник фото: Pxhere

Это самый большой музей Lego в Подмосковье. Именно здесь можно подробно изучить замок Хогвартс, в котором учился любимый волшебник многих детей Гарри Поттер. Также здесь можно увидеть, как персонажи сериала «Друзья» отдыхают в кафе Central Perk.

В музее представлены и по-настоящему редкие экземпляры, а главное украшение коллекции — город из Lego, площадью свыше 25 квадратных метров.