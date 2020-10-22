Что общего между бойцом ММА и травматологом из Подмосковья?

Спортсмены частенько прихрамывают к травматологам за помощью, а подмосковный врач Сергей Ошкуков — еще и руки себе бинтует, будто выходит не на операцию, а в октагон. К работе Сергей подходит опять-таки по-спортивному: обычным протезированием занимаются врачи со всего мира, тогда как лечить последствия всего этого — могут лишь единицы. Именно на этом специализируется научный сотрудник отделения МОНИКИ, ставший лауреатом премии губернатора Подмосковья.

Источник фото: телеканал «360»

Сергей Ошкуков — молодой травматолог из Подмосковья и его главная специализация — это протезы.

«Через какое-то количество времени, у кого-то через месяц, у кого-то через год-два или десять лет — возникает инфекция. С чем это связано, наука еще не определилась», — рассказывает научный сотрудник отделения МОНИКИ Сергей Ошкуков.

Источник фото: телеканал «360»

За последние годы протезы стали практически совершенными — и теперь на них можно хоть бегать. Врачи научились собирать любые суставы, что называется, «под ключ», а сами импланты — делаются под индивидуальные характеристики пациента.

«Ту металическую, так скажем, вещь, которую в организм помещают — изготавливают специально под анатомическое особенности конкретного пациента. Для того, чтобы уменьшить вероятность отторжения материалов — разрабатываются специальные покрытия», — отмечает заведующий кафедрой травматологии и ортопедии МОНИКИ Виктор Волошин.

Боли от всего этого меньше, но полностью от страданий пациенты все же не застрахованы. Иногда внутри формируется та самая не до конца изведанная наукой инфекция. И тогда на медицинский ринг выходит наш травматолог Сергей. Его задача — не только установить причину, но и сделать все, чтобы такое больше не повторилось. Работа идет успешно, и у бойца с инфекциями уже вовсю формируется армия поклонников.

Источник фото: телеканал «360»

«Отношение такое, забота, чувствуется прямо, что человек любит свою работу и относится к ней ответственно. И как человек он хороший, и как специалист — тоже прекрасный», — делится пациент Сергея Василий Рачилин.

Источник фото: телеканал «360»

Что же касается бинтов — то их Сергей наматывает перед каждой своей операцией. И пусть большинство врачей и являются самой суеверной частью нашего общества, наш травматолог делает это сугубо из практических соображений.

«Чтобы перчатки и халат не сползли вниз, просто для удобства», — объясняет Сергей.

В этом году Сергей Ошкуков стал лауреатом премии подмосковного губернатора. Так на сложном пути этого застенчивого травматолога, помимо испытаний, начинает появляться еще и всеобщее признание. Ну чем не путь настоящего воина!