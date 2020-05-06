Что начнет работу в Подмосковье в первую очередь после изоляции? Рассказал губернатор

Прежде всего Подмосковье ослабит ограничения для строительного сектора, промышленности и торговли. Однако об открытии сферы услуг говорить пока рано — преждевременное снятие запретов может спровоцировать новые случаи заражения коронавирусом.

Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24». Прежде всего ограничения начнут снимать для строительного сектора — речь идет о возведении инфраструктурных объектов, а также школ и детских садов. Он подчеркнул, что стройка не может долго простаивать, потому что возникнут дополнительные риски. Он подчеркнул, что открывать начнут только те предприятия, которые соответствуют стандартам и подготовились к «старту в новую жизнь».

Однако в отношении других сфер нельзя делать ни малейшего послабления.

Сфера услуг по-прежнему остается у нас закрытой. Там, где непосредственный контакт, где происходит скопление людей, мы считаем по-прежнему [открытие] преждевременным

«Промышленность, торговля — это основа, фундамент промышленности Московской области. И мы вместе с владельцами, с генеральными директорами предприятий ведем очень подробную работу о соблюдении новых стандартов», — отметил Андрей Воробьев.

Власти региона не забывают и о потребностях жителей. Ведь каждый человек хочет иметь возможность выйти на улицу и подышать воздухом. Специально для этого на текущей неделе в каждом муниципалитете провели мероприятия, которые позволяли пожилым людям поехать на дачи.

«Это можно сделать: из точки А в точку Б, из квартиры на дачу ты можешь поехать. Все эти нюансы мы разъясняем и каких-то из них (из жителей — прим. ред.) вручную сопровождаем», — пояснил глава региона.