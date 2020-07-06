Чехлы для одежды и сумки-шоперы. Что можно сделать из использованных масок
Жительница Домодедова Екатерина Воронцова занимается изготовлением аксессуаров. Она решила поэкспериментировать и придумать что-нибудь интересное с использованными масками.
В первую очередь их нужно постирать — можно руками, а можно и в стиральной машинке.
«Сначала я стирала на руках обычным мылом несколько раз. А потом просто бросила в машинку на 40 градусов. Они абсолютно сохранили свою форму, не разошлись», — отметила Екатерина Воронцова, hand-made-мастер.
Девушка создает прекрасное из вторсырья уже не первый год. Когда масочный режим достиг апогея и средства защиты валились из каждой урны, у мастерицы появилась идея: использовать маски повторно, но уже не по назначению.
Из лоскутков от масок можно мастерить все что угодно. Например, сумку для хранения обуви — дорогие ботинки не запылятся и не потеряют форму в такой упаковке. Еще можно сшить чехол для одежды — он получается плотный, дышащий и практичный.
А можно добавить красок и собрать ткань из разноцветных лоскутков. Маски при этом необязательно выбирать голубые. Из них получатся удобные сумки-шоперы. Как уверяет дизайнер, прослужить такая сумка сможет минимум сезон. Выдержать шопер может до семи-восьми килограммов.
Но Екатерина не зацикливается на масках и продолжает мастерить из другого вторсырья.
Например, девушка может сделать необычные и уникальные украшения из капсул от кофе, компакт-дисков и роликовых дезодорантов. Получаются настоящие шедевры. Теперь в их числе еще и практичные вещи из использованных масок, которые просто смастерить дома самостоятельно.