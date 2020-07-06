Чехлы для одежды и сумки-шоперы. Что можно сделать из использованных масок

Мы меняем маски каждые три часа, надеваем каждый раз, выходя из дома. Представьте, какой слой использованных масок уже засорил планету. Но им можно дать вторую жизнь. Жительница Домодедова делает из масок аксессуары для хранения вещей и сумки.

Источник фото: телеканал «360»

Жительница Домодедова Екатерина Воронцова занимается изготовлением аксессуаров. Она решила поэкспериментировать и придумать что-нибудь интересное с использованными масками.

В первую очередь их нужно постирать — можно руками, а можно и в стиральной машинке.

«Сначала я стирала на руках обычным мылом несколько раз. А потом просто бросила в машинку на 40 градусов. Они абсолютно сохранили свою форму, не разошлись», — отметила Екатерина Воронцова, hand-made-мастер.

Девушка создает прекрасное из вторсырья уже не первый год. Когда масочный режим достиг апогея и средства защиты валились из каждой урны, у мастерицы появилась идея: использовать маски повторно, но уже не по назначению.

Источник фото: телеканал «360»

Из лоскутков от масок можно мастерить все что угодно. Например, сумку для хранения обуви — дорогие ботинки не запылятся и не потеряют форму в такой упаковке. Еще можно сшить чехол для одежды — он получается плотный, дышащий и практичный.

А можно добавить красок и собрать ткань из разноцветных лоскутков. Маски при этом необязательно выбирать голубые. Из них получатся удобные сумки-шоперы. Как уверяет дизайнер, прослужить такая сумка сможет минимум сезон. Выдержать шопер может до семи-восьми килограммов.

Но Екатерина не зацикливается на масках и продолжает мастерить из другого вторсырья.

Источник фото: телеканал «360»

Например, девушка может сделать необычные и уникальные украшения из капсул от кофе, компакт-дисков и роликовых дезодорантов. Получаются настоящие шедевры. Теперь в их числе еще и практичные вещи из использованных масок, которые просто смастерить дома самостоятельно.