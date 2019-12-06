  • «Что? Где? Когда?» Пенсионеры Одинцовского округа сразились в интеллектуальной битве

    06 декабря 2019, 10:34

    Алина Трофимова, Майя Рыженкова

    Пенсионеры Одинцовского городского округа сыграли в интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?» в рамках программы «Активное долголетие».

    Шептались, подсказывали друг другу, а кто-то кидал косой взгляд на соперника — активные и находчивые пенсионеры Одинцовского округа нацелились на победу в интеллектуальной игре. Самые умные собрались вместе в рамках программы «Активное долголетие», чтобы ответить на три главных вопроса: Что? Где? Когда?

    «Что? Где? Когда?» Пенсионеры Одинцовского округа сразились в интеллектуальной битве | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Участников поделили на четыре команды. Им предстояло ответить на два блока вопросов на разные темы. Традиционно, на раздумье отводилось ровно 60 секунд, подсказки запрещены — все как у настоящих знатоков в телевизионной программе. Некоторые игроки отнеслись к поединку очень ответственно.

    «Очень переживали. Готовились дома, вспоминали все. Мы же Вассермана смотрим. Даже „Поле чудес“ смотрим — я всегда отгадываю», — поделилась участница игры Мария Берсеньева.

    «Что? Где? Когда?» Пенсионеры Одинцовского округа сразились в интеллектуальной битве | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    А чтобы пенсионеры могли перевести дух, для них организовали приятную музыкальную паузу.

    «Что? Где? Когда?» Пенсионеры Одинцовского округа сразились в интеллектуальной битве | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Свой вариант ответа после каждого вопроса команда писала на листке и сдавала судьям. В конце поединка жюри подвели итоги. Лучшей команде вручили символ игры — хрустальную сову.

    «Что? Где? Когда?» Пенсионеры Одинцовского округа сразились в интеллектуальной битве | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

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    Интереснее всего наблюдать за ходом игры было ведущему мероприятия Алексею Блинову. Он — профессиональный игрок клуба «Что? Где? Когда?» и двукратный обладатель хрустальной совы.

    «Нет никакого стеснения, нет бравады, нет внешнего, наносного. Все очень искренне, очень естественно. А это дорогого стоит», — отметил игрок телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» Алексей Блинов.

    «Что? Где? Когда?» Пенсионеры Одинцовского округа сразились в интеллектуальной битве | Изображение 5
    Источник фото: телеканал «360»

    Нынешние участники и победители признались, что теперь с нетерпением ждут следующей игры.