«Что? Где? Когда?» Пенсионеры Одинцовского округа сразились в интеллектуальной битве

Пенсионеры Одинцовского городского округа сыграли в интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?» в рамках программы «Активное долголетие».

Шептались, подсказывали друг другу, а кто-то кидал косой взгляд на соперника — активные и находчивые пенсионеры Одинцовского округа нацелились на победу в интеллектуальной игре. Самые умные собрались вместе в рамках программы «Активное долголетие», чтобы ответить на три главных вопроса: Что? Где? Когда?

Источник фото: телеканал «360»

Участников поделили на четыре команды. Им предстояло ответить на два блока вопросов на разные темы. Традиционно, на раздумье отводилось ровно 60 секунд, подсказки запрещены — все как у настоящих знатоков в телевизионной программе. Некоторые игроки отнеслись к поединку очень ответственно.

«Очень переживали. Готовились дома, вспоминали все. Мы же Вассермана смотрим. Даже „Поле чудес“ смотрим — я всегда отгадываю», — поделилась участница игры Мария Берсеньева.

Источник фото: телеканал «360»

А чтобы пенсионеры могли перевести дух, для них организовали приятную музыкальную паузу.

Источник фото: телеканал «360»

Свой вариант ответа после каждого вопроса команда писала на листке и сдавала судьям. В конце поединка жюри подвели итоги. Лучшей команде вручили символ игры — хрустальную сову.

Источник фото: телеканал «360»

Пенсионеров из Балашихи научили танцевать на льду. Для них провели урок фигурного катания Подробнее

Интереснее всего наблюдать за ходом игры было ведущему мероприятия Алексею Блинову. Он — профессиональный игрок клуба «Что? Где? Когда?» и двукратный обладатель хрустальной совы.

«Нет никакого стеснения, нет бравады, нет внешнего, наносного. Все очень искренне, очень естественно. А это дорогого стоит», — отметил игрок телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» Алексей Блинов.

Источник фото: телеканал «360»

Нынешние участники и победители признались, что теперь с нетерпением ждут следующей игры.