10 июня 2023, 18:15
Минтранс Подмосковья рассказал о причинах блокировки карты в общественном транспорте
Минтранс Подмосковья рассказал о распространенной проблеме в общественном транспорте. Нередко пассажиры не могут оплатить проезд банковской или транспортной картой по причине блокировки.
В ведомстве отметили, что невозможность оплаты картой может быть вызвана отсутствие мна пластике технологии PayPass, механическими повреждениям или непогашенным долгом после прошлых поездок.
Реклама
Снять карту из стоп-листа можно в личном кабинете на сайте портала «Расчетные решения».
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Автобусы
Реклама
Реклама