Подмосковье 10 июня 2023, 18:15 Минтранс Подмосковья рассказал о причинах блокировки карты в общественном транспорте РИА «Новости»

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Минтранс Подмосковья рассказал о распространенной проблеме в общественном транспорте. Нередко пассажиры не могут оплатить проезд банковской или транспортной картой по причине блокировки.

В ведомстве отметили, что невозможность оплаты картой может быть вызвана отсутствие мна пластике технологии PayPass, механическими повреждениям или непогашенным долгом после прошлых поездок.

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Снять карту из стоп-листа можно в личном кабинете на сайте портала «Расчетные решения».

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