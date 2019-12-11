Стать профессионалом своего дела. Что дает участие в движении WorldSkills Russia

Многие участники движения WorldSkills Russia мечтают стать профессионалом своего дела, достигнуть различных высот и побед. Профессиональные навыки важны для любого специалиста. Однако не менее важны и навыки soft-skills. Они позволяют правильно организовать работу любой компании и предприятия, устранить конфликты в коллективе и наладить коммуникацию.

На любом производстве требуются высококвалифицированные рабочие. Согласно статистике, сейчас назрела острая необходимость в обновлении кадрового состава и передаче накопленного уникального опыта молодому поколению.

После развала Советского Союза экономика страны переживала не лучшие времена. Однако на сегодняшний день государство старается популяризировать рабочие профессии. Все больше молодежи находит себя в профобразовании.

Источник фото: телеканал «360»

Престиж рабочих профессий определяется несколькими вещами. Прежде всего, это общее настроение и условия труда. Именно рабочие специальности позволяют молодежи реализовать себя в общественно полезной и актуальной сфере, стать в ней лучшими.

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Для подрастающего поколения профобразование — это хороший шанс стать высококлассным специалистом.

Для того чтобы поступление в учреждения профобразования стало эффективнее, будет применяться профориентация школьников, а также будут учитываться результаты чемпионатов JuniorSkills.