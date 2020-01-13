Ученые из МФТИ разработали программу для чтения мыслей. Она считывает импульсы мозга и переводит их в изображение. Изобретение поможет, в частности, восстанавливать память после инсульта и помогать при реабилитации парализованных.

Авторы разработки объяснили, что их софт способен лишь распознавать некоторые визуальные образы и воспроизводить их. Ученые рассказывают: они разработали этот алгоритм, чтобы помочь тем, кто потерял память или оказался парализованным после инсульта. Читать мысли больных необходимо, чтобы отслеживать процесс реабилитации.

«Проблема объяснить человеку, правильно ли он думает и правильно ли интерфейс, мозг компьютера считывает то, что он думает. Это проблема обратной связи. То есть как научить человека и дать ему уверенность, что-то, о чем он думает, правильно интерпретируется? Восстановленное изображение и будет обратной связью, которое покажет, насколько человек, его состояние, близко к тому, что воспринимает обученный классификатор», — рассказал младший научный сотрудник МФТИ Григорий Рашков.

Источник фото: телеканал «360»

Нейросеть обрабатывает картинки из мозга и показывает их в не всегда четком, но вполне читаемом виде. Использовать их можно не только для лечения. Фактически, это первый шаг к тому, что показывают в фантастических фильмах. Если, например, программу усовершенствовать и встроить ее в инвалидную коляску, то ее пассажир сможет управлять колесами силой мысли.

«Когда мы сможем определять категории каких-то бытовых объектов, холодильника или кофемашины, тогда мы дадим возможность управлять этими объектами, ты подумал о кофеварке — она сварила тебе кофе. Это один подход, но для него нужно очень хорошо научиться определять бытовые объекты», — объяснил младший научный сотрудник МФТИ Григорий Рашков.

Сейчас софт проверяют на добровольцах. Потом алгоритм начнут тестировать совместно с медиками. Разработчики стараются сделать так, чтобы программа могла подстраиваться под когнитивные особенности каждого человека и воспроизводила изображения четче. Это может занять пару лет.