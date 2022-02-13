Члены «Волонтеров Подмосковья» встретили вернувшихся в Россию олимпийских чемпионов

Первых российских спортсменов, которые завоевали медали за зимних Олимпийских играх в Пекине, встречали с военным оркестром. Среди друзей и поклонников были члены общественного движения «Волонтеры Подмосковья».

Вечером 12 февраля первые российские спортсмены, которые завоевали медали на Олимпиаде в Пекине, вернулись в Москву. Сборную страны встречали фанаты с плакатами и военный оркестр.

«Хочется домой очень. Мы 50 дней на сборах. Уехали из дома 27 декабря, мне очень хочется к родным», — призналась спортсменка Ирина Аввакумова, которая завоевала серебро в прыжках на лыжах с трамплина.

Бронзовая призерка Олимпийских игр в дисциплине «могул» Анастасия Смирнова заявила, что будет бороться за золото на следующей Олимпиаде.

«Эта медаль далась мне четырехлетним трудом. Было все: и слезы, и пот, и кровь. Пока что я довольствуюсь бронзовой медалью. Надеюсь, в 2026 году я буду бороться только за золото», — заявила она.

Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) в Пекине вечером 13 февраля начала рассматривать дело российской фигуристки Камилы Валиевой. Такую информацию предоставил гендиректор CAS Матье Реэба. Решение по делу юной спортсменки, которую обвиняют в допинге, будет оглашено в понедельник, 14 февраля.