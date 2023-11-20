Подмосковье 20 ноября 2023, 21:36 Члены солнечногорского общества инвалидов собрали посылку для бойцов СВО Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Солнечногорское общество инвалидов оказывает помощь бойцам специальной военной операции. Представители организации регулярно собирают посылки военнослужащим.

Члены солнечногорского отделения общества при поддержке неравнодушных граждан и сотрудников магазина «Пятерочка» продолжают собирать и доставлять гуманитарную помощь военнослужащим в зону специальной военной операции.

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Уточняется, что все желающие жители округа могут присоединиться к активистам и внести посильный вклад по адресу: улица Почтовая, дом № 29. Прием ведется по понедельникам, средам и субботам с 10 до 13 часов дня.

«Эти посылки для них — радость и тепло родного дома. Мы хотим не словами, а реальными делами отблагодарить наших защитников! Делаем все, что в наших силах! Благодарим всех за помощь и поддержку в сборе гуманитарной помощи», — отметила председатель общества инвалидов городского округа Солнечногорск Лариса Альбицкая.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил главам городских округов уделять персональное внимание семьям бойцов СВО.

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