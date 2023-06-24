Подмосковье 24 июня 2023, 05:30 Члены мытищинского Совета депутатов высоко оценили ежегодный отчет главы округа

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На внеочередном заседании Совета депутатов городского округа Мытищи, которое прошло 22 июня, депутатский корпус под руководством председателя Совета Андрея Гореликова дал положительную оценку отчету главы городского округа Мытищи Юлии Купецкой о результатах деятельности администрации за 2022 год. Народные избранники отметили темпы развития округа в целом, особо выделив строительство социальных объектов.

Они поблагодарили главу округа и всю управленческую команду за то, что в непростые времена округ продолжает идти вперед. Депутат Виктор Сошин отметил правильность выработанного курса.

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«Сформированное Юлией Купецкой руководство администрации — команда единомышленников, плюс правильно выстроенная работа с Советом депутатом, Общественной палатой и общественниками нашего округа позволили создать хорошую базу для движения вперед», — подчеркнул он.

Глава округа ответила на многочисленные вопросы депутатов, касающиеся самых различных тем, и поблагодарила их за совместную работу. По словам председателя Совета депутатов Андрея Гореликова, жители и народные избранники округа отметили стабильное развитие муниципалитета.

«Особо, конечно, радует наращивание темпов строительства социальных объектов и дорог, а также благоустройство. В ходе прошедшего заседания народные избранники обменялись мнениями и многие предлагали поставить оценку „отлично“, потому что это на самом деле работа, проделанная руководством муниципалитета на „отлично“. Но законодательство предусматривает только две оценки. Поэтому работу признали удовлетворительной. Мы делаем одно большое дело и готовы к совместной работе по решению даже самых непростых задач», — добавил Гореликов.

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