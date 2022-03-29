Члены Комитета Мособлдумы встретились с беженцами в оздоровительном центре «Лесная поляна» в Подмосковье

Комитет Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению провел выездное заседание в оздоровительном центре «Лесная поляна» в деревне Тарбушево городского округа Коломна. На нем обсудили меры поддержки беженцев из Украины, ЛНР и ДНР. Мероприятие провели по поручению председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

«Наша задача — обеспечить всем необходимым тех, кто был вынужден оставить свои дома и кто особенно нуждается в помощи. И при необходимости внести изменения в региональное и федеральное законодательство, чтобы максимально упростить все процедуры для беженцев», — сказал Игорь Брынцалов.

В социально-оздоровительном центре «Лесная поляна» сейчас находятся 98 беженцев, из них 48 — дети.

Все прибывшие размещены в комфортных корпусах и поставлены на миграционный учет. Все, кто не является гражданами Российской Федерации, получили регистрационные карты, также им были выданы карточки для получения социальных выплат и сим-карты. 25 человек подали заявление на получение разрешения на временное проживание, восемь — на убежище в России.

Начальник управления развития трудовых ресурсов и охраны труда Министерства соцразвития Подмосковья Олег Юханов отметил, что всего на территории региона зарегистрировано более 8 тысяч граждан, прибывших из ЛНР и ДНР. Многие из них проживают не в центрах, а у родственников или знакомых. Из 1300 человек, размещенных в центрах, 430 — трудоспособного возраста, 680 — дети.

«Работа по приему беженцев организована в Подмосковье на очень высоком уровне. Они обеспечены всем необходимым, для этого налажено межведомственное взаимодействие. Миграционная служба помогает оформлять вид на жительство, гражданство. Центры занятости помогают в трудоустройстве. Учреждения здравоохранения создали медпункты, оснащённые всем необходимым. Дети устроены в садики, в школы. Созданы все условия», — сказал председатель Комитета Андрей Голубев.

Мероприятие прошло в открытом формате, все прибывшие из ЛНР и ДНР могли задать свои вопросы представителям Мособлдумы.

Также в ходе мероприятия для беженцев прошла ярмарка вакансий, по ее итогам работу себе подобрали 24 человека. За помощью в трудоустройстве можно обратиться в органы занятости. В регионе на сегодня насчитывается более 67 тысяч вакансий. Олег Юханов отметил, что в области работает горячая линия (122, добавочный 6, потом 1), по которой проводят консультации.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил об активном сборе гумпомощи беженцам из Донбасса в регионе.