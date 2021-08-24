Члены клуба «Активного долголетия» в Балашихе первыми освоили французскую игру петанк

Члены клуба проекта «Активное долголетие» из Балашихи первыми в Подмосковье освоили французскую игру петанк. Команды соревнуются в меткости — они бросают металлические шары как можно ближе к цели. В регионе стартовал проект по популяризации этого вида спорта.

Источник фото: Ирина Зубарева

Активные пенсионеры из Балашихи под руководством профессионалов учились новой активности на площадке, расположенной на берегу Пехорки.

В России петанк еще не так хорошо известен, но все чаще появляются желающие научиться играть в него. Цель игры состоит в том, что игроки двух команд по очереди бросают металлические шары, стараясь как можно ближе положить свой шар рядом с целью — маленьким деревянным шаром. При этом металлический шар может задеть деревянный или сбить шар соперника, чтобы оттолкнуть его. Главное, чтобы в конце игры один или несколько шаров команды оказались ближе к цели, чем шары соперника. Петанк имеет свои правила и особенности, которые перед началом матча объяснили каждому участнику пилотного проекта.

Источник фото: Ирина Зубарева

«Игра для нас новая, может, молодежь ее и знает, в стране у нас она уже 10 лет. Хотелось бы, чтобы на наших площадках и в парках эта игра прижилась. У нас настоящий восторг. Она для любого возраста. Для этого вида спорта не нужны специальные дорогостоящие площадки. Играть можно на пляже, на баскетбольных площадках», — отметила заведующая отделением «Активное долголетие» в филиале на улице Свердлова Ольга Ромашкина.

Познакомиться с новой игрой захотели многие члены клуба «Активного долголетия». Опробовали себя в петанке «долголеты» из разных микрорайонов Балашихи и Железнодорожного. Организаторы сформировали две команды — мужскую и женскую. Участников впечатлила новая деятельность, которую, по их словам, было несложно освоить.

Источник фото: Ирина Зубарева

«В нашем серебряном возрасте можно позволить себе все, а особенно — научиться играть. В эту игру впервые играла, ничего сложного. Все объяснили, показали. Нам очень нравится проект „Активное долголетие“, ходим на все занятия, особенно нравятся экскурсии», — поделилась одна из участниц клуба «Активного долголетия» Валентина Андреева.

Губернаторскую программу «Активное долголетие» запустили для пожилых людей Подмосковья. Активные пенсионеры занимаются в бесплатных кружках, секциях, посещают экскурсии. Среди самых востребованных активностей: курсы компьютерной грамотности, занятия дыхательной гимнастикой и скандинавской ходьбой, творчество, плавание в бассейне.