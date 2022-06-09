Члены клуба «Активное долголетие» приняли участие в марафоне по скандинавской ходьбе в Одинцове

Участники «Активного долголетия» из Одинцова преодолели дистанцию три километра в рамках марафона по скандинавской ходьбе. Такие же марафоны прошли сегодня одновременно в 46 парках Подмосковья.

Источник фото: телеканал «360»

«По инициативе губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева на территории всего региона проходит марафон скандинавской ходьбы, в котором участвует наше замечательное старшее поколение, это участники клубов „Активное долголетие“, около 10000 участников по всей Московской области. Этот марафон приурочен ко Дню России, который мы все ждем», — отметила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

В Одинцове самой опытной участнице марафона — 86 лет. Ее физической форме позавидует даже легкоатлет. По словам Зинаиды Матвеевны, секретов никаких нет, главное — регулярные тренировки.

«Я начала, наверное, с пятидесяти активным спортом заниматься. Я бегом занималась. В шесть утра я на стадионе. В любую погоду — дождь, или снег, или метель — я на улице», — делится участница марафона Зинаида Твердохлебцева.

Скандинавская ходьба — пожалуй, самый любимый вид спорта подмосковных пенсионеров.

Стартовали участники одновременно. У каждого на ноге был закреплен идивидуальный транспондер. Он–то как раз и помог определить конечный результат спортсмена. Первым финишировал Юрий Лифарев. Спортсмен потратил на забег менее 15 минут.

Всего в марафоне в Одинцовен приняли участие более 200 человек. До финишной черты добрались все, самых быстрых наградили медалями, всего разыграли 7 комплектов наград.