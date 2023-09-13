13 сентября 2023, 02:00
Члены клуба «Активное долголетие» из Мытищ побывали на экскурсии по Домодедову
Участники клуба «Активное долголетие» из Мытищ побывали на экскурсии в Домодедове. Для путешественников организовали программу с посещением святых мест и рассказами об истории округа.
В ходе экскурсии участники остановились у женского монастыря «Серафимо-Знаменский скит», где находится ряд уникальных святынь. В их числе — икона Пресвятой Богородицы Покрывающая (Домодедовская).
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В храме Святителя Николая Чудотворца в селе Лямцино мытищинцы посетили приходской музей «Церковь и Армия. Союз во имя жизни».
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